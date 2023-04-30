هنا المنطقة الأقل حرارة والأعلى.. أجواء المملكة في قراءة جوية لـ"الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه وفق النماذج العددية للطقس، فإن أجواء المملكة تتباين اليوم، بحسب المناطق، من باردة إلى تميل للحرارة.