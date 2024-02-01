كيف تتفوق "من الكلاسيكية" J7 على نظيراتها من سيارات الدفع الرباعي الكلاسيكية

علاوة على ذلك، مع دمج نظام الكبح الذكي IPB من Bosch، يمكن لنظام ARDIS في J7 تشغيل الدفع الرباعي على الفور في غضون 0.1 ثانية. تجلب هذه الميزة ثماني مزايا أساسية، بما في ذلك التكامل العالي، والكبح السريع، وعدم التلاشي، مما يعزز بشكل كبير سلامة J7 وراحة القيادة، وبالتالي، في بعض الجوانب، قد تتجاوز قدرة J7 على التعامل مع ظروف الطرق المعقدة قدرة "قريباتها".