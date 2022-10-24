37 مئوية.. 4 مدن تسجل أعلى حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة والدمام والأحساء وحفر الباطن سجلت 37 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة وجازان وينبع ورفحاء 36 درجة مئوية ، وكل من جدة وبريدة والقنفذة والخرج 35 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 10 مئوية ، تليها القريات 14 درجة وكل من نجران والطائف وبيشة 15 درجة ، ثم تبوك وحائل وعرعر 16 درجة، وبريدة والدوادمي وشرورة والمجمعة 17 مئوية .
وسجلت جدة وجازان والقنفذة والدمام وطريف وينبع والوجه والقريات أعلى نسبة رطوبة بين 90% و85%