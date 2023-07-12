مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعيد القدرة على "المشي" لشابة مصابة بجلطة خلال "45" دقيقة

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، معاناة مريضة شابة مع جلطة حادة في الأوردة العميقة للساق مع متلازمة ماي- ثرنر "May-Thurner syndrome"، خلال 45 دقيقة عبر عملية قسطرة متقدمة نجحت في إذابة الانسداد وإعادة التروية الطبيعية للساق، وجنّبت المريضة الكثير من التبعات الخطيرة قصيرة وطويلة المدى.
وقال د.مصطفى عبدالله السلطان استشاري العلاج بالأشعة التداخلية والتشخيص بالرنين المغناطيسي رئيس الفريق الطبي المعالج: إن المريضة أدخلت المستشفى عن طريق الطوارئ، وهي تشكو من تقلصات وآلام حادة وانتفاخ في الساق مع تغير حرارته ولونه، إضافة إلى عدم القدرة على المشي. وتمت معاينة المريضة من قبل الاستشاريين المتخصصين، ثم أُخضعت لعدة فحوصات طبية دقيقة، أبرزها تحاليل الدم والتصوير بالموجات الصوتية والتصوير الوريدي باستخدام الأشعة السينية. وأظهرت نتائج هذه الفحوصات في وقت قياسي، وجود جلطة حادة بالساق مع متلازمة ماي- ثرنر. وهي متلازمة نادرة الحدوث -ولكنها أكثر شيوعًا وسط الإناث- وتنتج عن ضيق خلقي في الوريد الحرقفي الأيسر يسبب نقص تدفق الدم ويؤدي إلى جلطات حادة في الأوردة العميقة للساق اليسرى، وتكمن خطورة جلطات الأوردة في الساق في احتمال انتقال جزء منها لشرايين الرئة.
وأضاف د.السلطان أن الفريق الطبي أخضع المريضة بشكل عاجل لعملية قسطرة بتقنية الإيكوس EKOS، واستطاع -بحمد الله- إذابة الجلطة وإزالة الانسداد وإعادة التروية بصورة طبيعة إلى الساق خلال فترة قياسية. وقد تحسنت حالتها خلال ساعات من إجراء العملية ولله الحمد؛ إذ تخلصت من الآلام والتقلصات والانتفاخات واستعادت قدرتها على المشي خلال 24 ساعة فقط من إجراء العملية.
وتابع د.مصطفى أن تقنية قسطرة الإيكوس تُعد من التقنيات الحديثة؛ حيث تُستخدم الموجات فوق الصوتية لإذابة الجلطات بكفاءة وسرعة عالية، ويتم إدخالها في الوريد المصاب عبر فتح جراحي بسيط لا يتعدى 5 ملم؛ مضيفًا أن هناك توسعًا في استخدام عمليات التدخل المحدود بالأشعة التداخلية بسبب مميزاتها الكثيرة، وتقليل النزيف وفرص الإصابة بالعدوى والمضاعفات، والمحافظة على أنسجة الجسم، وسرعة التعافي، وغيرها من المزايا مقارنة بالجراحة التقليدية.