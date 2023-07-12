مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعيد القدرة على "المشي" لشابة مصابة بجلطة خلال "45" دقيقة

وقال د.مصطفى عبدالله السلطان استشاري العلاج بالأشعة التداخلية والتشخيص بالرنين المغناطيسي رئيس الفريق الطبي المعالج: إن المريضة أدخلت المستشفى عن طريق الطوارئ، وهي تشكو من تقلصات وآلام حادة وانتفاخ في الساق مع تغير حرارته ولونه، إضافة إلى عدم القدرة على المشي. وتمت معاينة المريضة من قبل الاستشاريين المتخصصين، ثم أُخضعت لعدة فحوصات طبية دقيقة، أبرزها تحاليل الدم والتصوير بالموجات الصوتية والتصوير الوريدي باستخدام الأشعة السينية. وأظهرت نتائج هذه الفحوصات في وقت قياسي، وجود جلطة حادة بالساق مع متلازمة ماي- ثرنر. وهي متلازمة نادرة الحدوث -ولكنها أكثر شيوعًا وسط الإناث- وتنتج عن ضيق خلقي في الوريد الحرقفي الأيسر يسبب نقص تدفق الدم ويؤدي إلى جلطات حادة في الأوردة العميقة للساق اليسرى، وتكمن خطورة جلطات الأوردة في الساق في احتمال انتقال جزء منها لشرايين الرئة.