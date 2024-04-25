"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف والعرضيات وأضم وميسان، وأمطارًا متوسطة على خليص والشعيبة وبحرة والجموم والكامل والعاصمة المقدسة، وأمطارًا خفيفة على الليث تستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الجمعة.