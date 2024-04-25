"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وحائل والقصيم وجازان وعسير والباحة وتبوك ونجران.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وأمطارًا متوسطة على العلا وخيبر والعيص والمدينة المنورة، والحناكية وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق رجال ألمع ومحايل، وأمطارًا متوسطة على الأمواه والحرجة والعرين وبيشة وتثليث وسراة عبيدة وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وأمطارًا متوسطة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد تبوك أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف والعرضيات وأضم وميسان، وأمطارًا متوسطة على خليص والشعيبة وبحرة والجموم والكامل والعاصمة المقدسة، وأمطارًا خفيفة على الليث تستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.