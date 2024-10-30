طقس اليوم.. "الأرصاد": أمطارٌ غزيرة تطول 10 مناطق وخفيفة في أخرى

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، في حين تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعديّة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائجٍ مع تشكُّل السحب الرعديّة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعديّة الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائجٍ مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة.