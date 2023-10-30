"المسح الصحي الوطني": 37.5% من سكان المملكة البالغين لديهم تأمين صحي خاص

قدّم المسح الصحي الوطني ومسح صحة ورفاهية الطفل، تحليلًا وصفيًّا لاتجاهات خدمات الرعاية الصحية في المملكة؛ حيث أظهرت نتائج هذين المسحين أن 37.5% من سكان المملكة البالغين ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر، لديهم تأمين صحي خاص؛ في حين بلغت النسبة بين الأطفال، 19.5%، كما أظهرت النتائج أن نسبة الأشخاص البالغين الذين يقومون بفحوصات طبية دورية مرة واحدة على الأقل في السنة بلغت 46.8%؛ فيما بلغت نسبة البالغين الذين لديهم احتياجات صحية لم يتم تلبيتها لأسباب متعلقة بالنظام الصحي 4.97%.
وتفصيلًا، أوردت نشرة إحصاءات الرعاية الصحية 2023 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء والمتضمنة نتائج المسح الصحي الوطني أن نسبة 37.5 من البالغين (15 سنة فأكثر) لديهم تأمين صحي؛ بينما بلغت نسبة الأشخاص الذين يدفعون نقًدا أو عن طريق البطاقة الائتمانية للحصول على الرعاية الصحية 21.8%، و19.5% من الأطفال لديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية والذين تتراوح أعمارهم بين العام و14 عامًا؛ بينما تقدر نسبة الأطفال الذين يدفع أولياء أمورهم نقدا أو عن طريق البطاقة الائتمانية للحصول على الرعاية الصحية لهم نحو 9.7%.
وبيّنت النشرة أن نتائج المسح قدّرت نسبة البالغين (15 سنة فأكثر) ممن يقومون بفحوصات طبية مرة واحدة على الأقل سنويًّا بـ46.8% من سكان المملكة، وتزداد النسبة بشكل ملحوظ في الفئات العمرية بعد سن خمسين عامًا، بالإضافة إلى أن نسبة البالغين ممن لديهم احتياجات صحية غير ملباة لأسباب متعلقة بالنظام الصحي 4.97%، وتشمل: العوائق المالية، والمسافة البعيدة، وقائمة الانتظار؛ بينما بلغت النسبة بين الأطفال 2.3%.
وذكرت النشرة أن نسبة البالغين ممن لديهم احتياجات غير ملباة لفحص أو علاج الأسنان لأسباب متعلقة بالنظام الصحي بلغت 9.3%؛ بينما بلغت النسبة بين الأطفال 4.2%.