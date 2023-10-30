"المسح الصحي الوطني": 37.5% من سكان المملكة البالغين لديهم تأمين صحي خاص

قدّم المسح الصحي الوطني ومسح صحة ورفاهية الطفل، تحليلًا وصفيًّا لاتجاهات خدمات الرعاية الصحية في المملكة؛ حيث أظهرت نتائج هذين المسحين أن 37.5% من سكان المملكة البالغين ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر، لديهم تأمين صحي خاص؛ في حين بلغت النسبة بين الأطفال، 19.5%، كما أظهرت النتائج أن نسبة الأشخاص البالغين الذين يقومون بفحوصات طبية دورية مرة واحدة على الأقل في السنة بلغت 46.8%؛ فيما بلغت نسبة البالغين الذين لديهم احتياجات صحية لم يتم تلبيتها لأسباب متعلقة بالنظام الصحي 4.97%.