"أستاذ علم اجتماع": لا بد من وجود جهة رسمية لمنح الشعراء تصريحًا رسميًّا بشروط

وقال الدكتور "بدوي": من المؤسف جدًّا أن يبقى الشعراء خارج التوافق مع ما نمرّ به من نهضة فكرية وتنموية وتنظيمية شاملة، ونعلم جيدًا دور الشعر والشعراء عبر التاريخ وحتى اليوم في التحام المجتمعات الصغيرة وحتى الكبيرة وفي إحداث التوتر أحيانًا، ولا يمكن القبول اجتماعيًّا بما نشاهده ونسمع به من مقاطع وقصائد تخدش التلاحم المتين وتحاول أن توصل المتلقي إلى منزلق خطير جدًّا تحت شعارات "القبيلة أو المنطقة وخلافهما"، ونتناسى المظلة الكبرى والمعنى الحقيقي للانتماء والهوية الصحيحة التي نشأنا عليها، وسلكنا بها كل الدروب، وعبرنا كل القارات والمجالات بإرادة واحدة وفريق منسجم ونجاح عظيم.