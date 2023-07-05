"أستاذ علم اجتماع": لا بد من وجود جهة رسمية لمنح الشعراء تصريحًا رسميًّا بشروط

طالب أستاذ علم الاجتماع والجريمة بكلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني الدكتور عبدالرحمن بدوي، بإيجاد جهات تنظيمية وتشريعية ورقابية تهتم بالشعر والشعراء وإيجاد لائحة تنظيمية كمشروع مستقبلي قريب لمنح أي شاعر "تصريحًا" لمزاولة الشعر بأغراضه المختلفة وفي الأماكن العامة إذا كان لائقًا لذلك، ووفق الشروط اللازمة، مع ضرورة أن تكون ساحات الشعر والشعراء تحت التنظيم أيضًا لرصد التجاوزات من الجميع وحتى المتلقي، ونقل المفيد للمجتمع وبأحدث الطرق.
وقال الدكتور "بدوي": من المؤسف جدًّا أن يبقى الشعراء خارج التوافق مع ما نمرّ به من نهضة فكرية وتنموية وتنظيمية شاملة، ونعلم جيدًا دور الشعر والشعراء عبر التاريخ وحتى اليوم في التحام المجتمعات الصغيرة وحتى الكبيرة وفي إحداث التوتر أحيانًا، ولا يمكن القبول اجتماعيًّا بما نشاهده ونسمع به من مقاطع وقصائد تخدش التلاحم المتين وتحاول أن توصل المتلقي إلى منزلق خطير جدًّا تحت شعارات "القبيلة أو المنطقة وخلافهما"، ونتناسى المظلة الكبرى والمعنى الحقيقي للانتماء والهوية الصحيحة التي نشأنا عليها، وسلكنا بها كل الدروب، وعبرنا كل القارات والمجالات بإرادة واحدة وفريق منسجم ونجاح عظيم.
وأضاف "بدوي" أن استمرار الشعر والشعراء في (الساحات) بهذه الفوضوية، وجعْل المتلقي رهينًا لكلمة من شاعر لا نعلم فكره ولا توجهه ولا حتى مستواه النفسي والسلوكي ولا اللحظي والاجتماعي وحتى "الصحي"؛ أمر في غاية الخطورة ويحتاج إعادة نظر.
وتابع: لا يخفى علينا جميعًا أن العديد من المنجزات في مثل هذا الشأن قد تم معالجتها من خلال وزارة الثقافة ووزارة الإعلام؛ فبالتأكيد أن الشعر أحد أبرز الثقافات، ورؤية 2030 نصت أن الثقافة (من مقومات جودة الحياة)؛ وبالتالي لا بد من العمل من الآن لتحقيق ذلك الهدف السامي، كما لا يمكن تجاوز النجاحات التي قدمتها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في مجالات مشابهة، وساهمت في تحول العديد من التجاوزات الواضحة إلى إيجابيات ملموسة تبني المجتمع بطرق سليمة ولا تهدمه بكلمة وتحت أي مبرر كان.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لعدد من الشعراء في إحدى المحافل وهم يتلفظون بألفاظ خارجة عن الذوق العام وعن الأدب والحياء على شكل قصائد وتحت غطاء الشعر؛ الأمر الذي أثار استنكار المتابعين الذين وصفوا ذلك بالمهزلة الشعرية والفوضى في المحافل.