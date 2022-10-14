إنجاز متسارع وإشادة.. شاهد تفقّد "فيصل بن عيّاف" للحدائق العالمية بالرياض

وقف أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، على سير العمل في حدائق الملك عبدالله العالمية الواقعة غرب مدينة الرياض، في جولة تفقدية بحضور قيادات الأمانة وفريق عمل المشروع، واطلع على سير المشاريع الضخمة التي تضمها الحدائق التي تقدمت فيها نسب الإنجاز بشكل متسارع، مشيدًا باستمرار العمل بالحدائق دون توقف في الأشهر الماضية؛ حيث يعد هذا المشروع أحد المشروعات النوعية في مدينة الرياض وتبلغ مساحته الإجمالية أكثر من مليوني متر مربع، وينسجم مع برنامج تحسين جودة الحياة، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأكد الأمير فيصل بن عيّاف، أن العمل المستمر وتسارع نسب الإنجاز فيه خلال فترة قصيرة نسبيًّا هو بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حفظهم الله، مؤكدًا الطموح في أن يكون المشروع إضافة نوعية للمدينة يرفه عن سكانها ومقصدًا للزائرين.
كما ترأس الأمير في حدائق الملك عبدالله العالمية، الاجتماع الدوري باللجنة التوجيهية الخاصة بالإشراف على الحدائق، لاستعراض سير العمل في المشروع، ونسب الإنجاز، ولضمان مواصلة العمل وفق أعلى معايير الجودة تحقيقًا لتطلعات القيادة.