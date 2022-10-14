إنجاز متسارع وإشادة.. شاهد تفقّد "فيصل بن عيّاف" للحدائق العالمية بالرياض

وقف أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، على سير العمل في حدائق الملك عبدالله العالمية الواقعة غرب مدينة الرياض، في جولة تفقدية بحضور قيادات الأمانة وفريق عمل المشروع، واطلع على سير المشاريع الضخمة التي تضمها الحدائق التي تقدمت فيها نسب الإنجاز بشكل متسارع، مشيدًا باستمرار العمل بالحدائق دون توقف في الأشهر الماضية؛ حيث يعد هذا المشروع أحد المشروعات النوعية في مدينة الرياض وتبلغ مساحته الإجمالية أكثر من مليوني متر مربع، وينسجم مع برنامج تحسين جودة الحياة، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030.