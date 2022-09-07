"الصحة" تعلن شراكة تعاون لتعزيز رفاهية وصحة ممارسي الألعاب الإلكترونية

يُذكر أن التعاون بدأ بإطلاق مبادرة توعوية عن طريق منصة "عش بصحة" -المنصة الرئيسية للتوعية الصحية في وزارة الصحة- وبرنامج الصحة ونمط الحياة تحت شعار #بين_قيم_وقيم، خلال الفترة من 17 إلى27 أغسطس 2022، التي تهدف إلى تحسين سلوكيات اللاعبين، وتعزيز نمط الحياة الصحي؛ حيث شملت المبادرة عدة مجالات للتعاون ما بين ميدانية ورقمية مع لاعبين مؤثرين، ونوادٍ إلكترونية، وجهات متخصصة في الألعاب الإلكترونية مثل شركة VOV.