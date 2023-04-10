"شؤون الحرمين" تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لرصد انطباعات ضيوف الرحمن

وأكد مدير الإدارة العامة للإحصاء بالرئاسة عيسى الهذلي أن الأجهزة تدعم (6) لغات عالمية، كما تتميز بإمكانية التعرف على جنس ونوع الأشخاص الذين قاموا بالتقييم وإمكانية التعرف على عمر الأشخاص الذين قاموا بالتقييم وربط الانطباعات حسب رحلة ضيوف الرحمن والخدمات المقدمة لهم، والرصد المباشر والتحليل والانطباعات وعرضها بشكل لحظي على داش بورد.