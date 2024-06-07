جازان تستقبل الزوّار في العيد بـ 16 وجهة بحرية و282 حديقة و186 ملعباً رياضياً

وأوضحت أنها جهّزت 16 وجهة بحرية و282 حديقة عامة و 186 ملعباً رياضياً، و106 مماشٍ ومتنفسات في مدينة جيزان وعموم المحافظات، لتكون المتنفس الرئيس لأهالي المنطقة وزوّارها، إضافة إلى عديدٍ من المواقع السياحية بمدينة جيزان والمحافظات والمراكز.