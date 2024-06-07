جازان تستقبل الزوّار في العيد بـ 16 وجهة بحرية و282 حديقة و186 ملعباً رياضياً

هيَّأت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها الحدائق العامة، والواجهات البحرية، والمتنزهات، بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة لاستقبال المتنزهين والزوّار خلال إجازة عيد الأضحى.
وأوضحت أنها جهّزت 16 وجهة بحرية و282 حديقة عامة و 186 ملعباً رياضياً، و106 مماشٍ ومتنفسات في مدينة جيزان وعموم المحافظات، لتكون المتنفس الرئيس لأهالي المنطقة وزوّارها، إضافة إلى عديدٍ من المواقع السياحية بمدينة جيزان والمحافظات والمراكز.
وأكّدت الأمانة والبلديات المرتبطة بها الحرص على رفع مستوى الخدمات البلدية التي تقدمها لخدمة الأهالي والزوّار والمقيمين، وتنفيذ الأعمال اليومية لمعالجة التشوّه البصري لتحسين المشهد الحضري، من خلال نظافة الساحات والميادين وصيانة الطرق والشوارع وإنارتها، وتنفيذ أعمال صيانة المرافق والألعاب وضمان توافر متطلبات السلامة كافة.
ولفتت إلى استمرارية تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء خلال الإجازة، بهدف المحافظة على رفع مستوى النظافة العامة.
ودعت الجميع إلى التعاون معها في الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة بلدية عبر رقم البلاغات الموحد "940".