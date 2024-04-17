مستشار قانوني يكشف عن عقوبة مُتلف العملة النقدية في محتوى مرئي: السجن والغرامة

وأردف: لعلنا في هذا المقام أن نوصي أنفسنا باحترام هذه النعمة، وعدم امتهانها كتمزيقها، أو جعلها طعامًا لبهيمة الأنعام، أو غير ذلك من الأفعال التي جاءت الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية بمنعها وتحريمها. وعلينا أن نحمد الله عليها، وأن نصونها، وأن نرفع أكفّ الضراعة بالدعاء لهذه الدولة وولاة أمرها بأن يحفظهم الله بحفظه، وأن يمدّ بعمرهم على طاعته، وأن يديم علينا أمننا وإيماننا.