مستشار قانوني يكشف عن عقوبة مُتلف العملة النقدية في محتوى مرئي: السجن والغرامة

قال المستشار الشرعي، المحامي سعد بن منصور العبنق: شاهدنا مؤخرًا مقطع فيديو، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخص بإطعام ناقة مبلغًا ماليًا نقديًا. وقد لاقى المقطع استهجانًا عامًا من المجتمع؛ لما فيه من مخالفة صريحة للآداب العامة والتعليمات الشرعية التي تقتضي احترام الأموال، وعدم امتهانها.
وفي التفاصيل، قال "العبنق" لـ"سبق": إن الشخص الذي قام بهذا الفعل الشنيع سيلقى عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين استنادًا للمادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
وأضاف: أما فيما يخص استخدام الكاميرا في التصوير والنشر فإن هذه جريمة بحد ذاتها؛ لأن فيها إنتاجًا لما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة بامتهان الأوراق النقدية، وجعلها علفًا لبهيمة الأنعام، وعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين استنادًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأردف: لعلنا في هذا المقام أن نوصي أنفسنا باحترام هذه النعمة، وعدم امتهانها كتمزيقها، أو جعلها طعامًا لبهيمة الأنعام، أو غير ذلك من الأفعال التي جاءت الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية بمنعها وتحريمها. وعلينا أن نحمد الله عليها، وأن نصونها، وأن نرفع أكفّ الضراعة بالدعاء لهذه الدولة وولاة أمرها بأن يحفظهم الله بحفظه، وأن يمدّ بعمرهم على طاعته، وأن يديم علينا أمننا وإيماننا.
وكانت شرطة محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض قد أعلنت القبض على شخص؛ تعمد إتلاف العملة في محتوى مرئي.