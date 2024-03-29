في سابقة علمية.. دراسة مُحكمة تكشف دلالة التصاميم البنائية لأغلب المدافن المكتشفة بالمملكة

وتفصيلاً، تكمن أهمية الدراسة في أنها وضعت تفسيرًا دلاليًّا ورمزيًّا لسؤال شغل الأوساط الأثرية والباحثين في التاريخ القديم للجزيرة العربية على مدى عقود، مفاده: ما هي دلالة التصاميم البنائية لأغلب المدافن المكتشفة في أرض المملكة العربية السعودية، التي تصل أعدادها إلى مئات الآلاف؟