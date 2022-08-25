بالأرقام.. تعليم الباحة يكمل استعداداته لاستقبال أكثر من 55 ألف طالب وطالبة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة استعداداتها لاستقبال أكثر من 55 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة لبدء العام الدراسي الجديد 1444هـ.
وذكر المدير العام لتعليم الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن الاستعدادات للعام الجديد بدأت منذ وقت مبكر بعقد عدد من الاجتماعات وتكوين اللجان وفرق العمل في مختلف مجالات الاستعداد صاحبها الكثير من الجهود المتتابعة لتوفير البيئة التعليمية الملائمة التي تدعم عمليات التعلم والتعليم.
وأضاف: تعليم المنطقة بدءاً من إدارته وجميع المعلمين والمعلمات والموظفين والإداريين والإداريات يعملون لتيسير العملية التعليمية وتذليل كل الصعوبات التي قد يواجهها الطلاب والطالبات لاسيما في بداية العام الدراسي ويستنفر جهوده وطاقاته، عبر تنسيق جهود الإدارات والمكاتب وتكاملها حتى تكون انطلاقة العام الدراسي ناجحة باكتمال مختلف جوانبها وأركانها، والإدارة حرصت على أن تكون المدرسة متكاملة بما يوفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة من خلال تكثيف أعمال النظافة والصيانة والتأهيل لجميع مرافق المدرسة، والاهتمام بالمباني التعليمية كأحد مكونات العمل التعليمي.
ونوه بأن الإدارة عملت على استكمال إنجاز المشاريع الجديدة وتأهيل المباني التي ستدخل الخدمة هذا العام بمبالغ قاربت 8 ملايين ريال؛ وعملت على تنفيذ العديد من الجولات الميدانية للمباني الجديدة ولجميع مدارس البنين والبنات من قبل المهندسين والمشرفين على المباني المدرسية لتشخيص أوضاع المباني وتحديد احتياجاتها، ومن ثم الانتقال إلى متابعة المقاولين لإنهاء أعمالهم في الوقت المحدد، والإيعاز لشركات النظافة بالقيام بأعمالها للمباني الإدارية، حيث شملت أعمال الصيانة 340 مدرسة ورياض أطفال وسط متابعة وإشراف دقيق.
واشار إلى أن الإدارة شرعت في تنفيذ عقود نظافة وصيانة المباني المدرسية والإدارية وعقود تركيب المكيفات ضمن عقود ممتدة تربو قيمتها عن 36 مليون ريال، بما يساعد على إيجاد بيئة مدرسية تعين الطلبة على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للنجاح في مسيرتهم الدراسية ومستقبلهم المهني، كما أنهت الإدارة العامة المرحلة الثانية من تركيب 1100 كاميرا مراقبة في 137 مدرسة للبنين والبنات على مستوى المنطقة بتكلفة زادت عن مليون وثلاثمائة ألف ريال، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس وزائريها تتوفر معها متطلبات السلامة وحماية ما تحويه المباني المدرسية من تجهيزات وأدوات ومقدرات.
وفيما يخص المقررات الدراسية، بين الزهراني "عملت الإدارة على استقبال المقررات الدراسية الواردة من الوزارة بصورة متوالية وفرزها وحفظها وإدخال الأصناف وتجهيز مسيرات التسليم وفق خطة زمنية محددة يتم من خلالها رصد الاحتياج الفعلي عبر نظامي نور وفارس، حيث تم ترحيل 132679 كتابًا دراسيًا للمدارس في وقت مناسب يتزامن مع الإطار الزمني المحدد لإيصالها لمديري ومديرات مدارس البنين والبنات، تضمن تسلسل الإجراءات وانسيابها بالشكل الذي يحقق الكفاءة العالية لترحيل المقررات الدراسية.
وأكد أن الإدارة قد عملت على تنفيذ حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات ولمدير المدارس بما يحقق الاستقرار وانتظام العمل وإسناد المهام في الوقت المناسب.