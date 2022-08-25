بالأرقام.. تعليم الباحة يكمل استعداداته لاستقبال أكثر من 55 ألف طالب وطالبة

واشار إلى أن الإدارة شرعت في تنفيذ عقود نظافة وصيانة المباني المدرسية والإدارية وعقود تركيب المكيفات ضمن عقود ممتدة تربو قيمتها عن 36 مليون ريال، بما يساعد على إيجاد بيئة مدرسية تعين الطلبة على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للنجاح في مسيرتهم الدراسية ومستقبلهم المهني، كما أنهت الإدارة العامة المرحلة الثانية من تركيب 1100 كاميرا مراقبة في 137 مدرسة للبنين والبنات على مستوى المنطقة بتكلفة زادت عن مليون وثلاثمائة ألف ريال، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس وزائريها تتوفر معها متطلبات السلامة وحماية ما تحويه المباني المدرسية من تجهيزات وأدوات ومقدرات.