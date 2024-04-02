الترفيه تطلق فعاليات عيد الفطر 2024

أطلقت الهيئة العامة للترفيه (GEA) دليل فعاليات عيد الفطر المبارك 2024″، حيث تشمل عروض الألعاب النارية والحفلات الغنائية، والعروض المسرحية التي ستغطي مناطق المملكة، بالإضافة إلى عدد من التفعيلات، كما أتاحت للجميع الاطلاع وتحميل كتيب فعاليات العيد، عبر الرابط التالي https://t.co/NjW38iuUYz
وستنطلق الألعاب النارية احتفالًا بالعيد في مناطق المملكة في تمام التاسعة مساءً، وتستمر عروض الالعاب النارية في مدينة جدة لمدة يومان، كما تتضمن فعاليات العيد عروضًا مسرحية، تضم نخبةً من ممثلي الوطن العربي، حيث سيشهد مسرح محمد العلي في الرياض يوم 14 أبريل مسرحية "الجار" يقدّمها الفنان أحمد العونان وسلطان الفرج والفنانة أميرة محمد والعديد من الممثلين.
كما تشهد مدينة جدة في مسرح كلية البترجي في تاريخ 13 أبريل، مسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد والعديد من الممثلين.
وفي هذا السياق، يشهد مسرح الأصالة في مدينة الدمام في تاريخ 14 أبريل مسرحية "عرس الجن"، بطولة كل من عبدالرحمن العقل وحسين المهدي والفنانة هبة الدري والعديد من النجوم.
فيما تتضمن فعاليات العيد ثمانٍ حفلات غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مختلف مدن المملكة، حيث ستشهد مدينة جدة ثاني أيام العيد حفلة الفنان ماجد المهندس في فندق هيلتون، وتقيم الفنانة موضي الشمراني حفلاً غنائياً برفقة الفنان دحوم الطلاسي في ثاني أيام عيد الفطر في مركز الظهران اكسبو بالدمام.
و يستعد كل من الفنان عبادي الجوهر والفنانة زينة عماد والفنان عبدالله المستريح بالرياض حفلاً غنائياً في مسرح جامعة الأميرة نورة ثالث أيام عيد الفطر، أيضا كما يقدّم الفنان رابح صقر حفل غنائي ثالث أيام العيد في مركز الظهران اكسبوا بالدمام في مدينة الدمام، وتشهد مدينة القصيم رابع أيام العيد حفلة فرقة ميامي في الصالة الرياضية في جامعة القصيم.
ويقيم الفنان خالد عبدالرحمن برفقة الفنان نواف الجبرتي ثالث أيام العيد حفل غنائي في مدينة شقراء على مسرح محمد بن سعد البواردي، كما يستعد الفنان تامر عاشور خامس أيام العيد لحفل غنائي في مدينة جدة في درة العروس، أيضاً سيشهد المسرح الروماني في مدينة ينبع حفلة الفنانة مي فاروق والفنان نواف الجبرتي رابع أيام العيد.
وفي هذا الإطار تأتي تفعيلات العيد، ضمن فعاليات عيد الفطر 2024، حيث يستقبل بوليفارد سيتي زواره خلال أيام العيد من الساعة الرابعة مساءً حتى الثانية صباحاً، فيما يستقبل بوليفارد وورلد زواره من الرابعة مساءً حتى الواحدة صباحاً، وتستقبل منطقة فيا رياض زوارها من الساعة الثامنة مساءً حتى الثالثة فجراً، في حين تشهد مدينة جدة فعالية "وجهة العيد" في جدة بروميناد لمدة 10 أيام، تحت شعار " أحلى الأعياد في جدة بروميناد "، حيث تشمل عروضاً شعبية مميزة، إضافة إلى الحفلات الغنائية، الفقرات الترفيهية، الأنشطة التفاعلية، وتشكيلة متنوعة من الأطعمة.
هذا وقد أعلنت الهيئة عن هوية "عيد الفطر 2024"، التي تحمل شعار "عيدك بين أهلك وناسك"، وذلك في سياق سعيها لتعزيز التواصل وإدخال الفرح إلى قلوب سكان السعودية وزائريها.
وتأتي هوية العيد هذا العام متألقة بخطوط مرحة وألوان زاهية تعبر عن جوهر الاحتفال بالعيد وتحمل بين طياتها الفرحة، كما تبرز في تفاصيلها انعكاس لفرحة العيد وتفاعل الأفراد والعائلات وأيضاً القطاعات التجارية المختلفة مع هذه المناسبة، ما يلائم مختلف الأذواق والفئات العمرية.