الترفيه تطلق فعاليات عيد الفطر 2024

وفي هذا الإطار تأتي تفعيلات العيد، ضمن فعاليات عيد الفطر 2024، حيث يستقبل بوليفارد سيتي زواره خلال أيام العيد من الساعة الرابعة مساءً حتى الثانية صباحاً، فيما يستقبل بوليفارد وورلد زواره من الرابعة مساءً حتى الواحدة صباحاً، وتستقبل منطقة فيا رياض زوارها من الساعة الثامنة مساءً حتى الثالثة فجراً، في حين تشهد مدينة جدة فعالية "وجهة العيد" في جدة بروميناد لمدة 10 أيام، تحت شعار " أحلى الأعياد في جدة بروميناد "، حيث تشمل عروضاً شعبية مميزة، إضافة إلى الحفلات الغنائية، الفقرات الترفيهية، الأنشطة التفاعلية، وتشكيلة متنوعة من الأطعمة.