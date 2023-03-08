تجاوباً مع "سبق".. الطفل الرضيع "أوس" بطائرة إخلاء لمدينة فهد الطبية بالرياض

في تجاوب سريع مع ما نشرته "سبق"، عن حالة الطفل أوس نواف العنزي، صدر التوجيه بتحويله إلى مدينة فهد الطبية بالرياض، لمتابعة حالته، حيث ستٌقلع رحلته الرابعة فجراً.