تجاوباً مع "سبق".. الطفل الرضيع "أوس" بطائرة إخلاء لمدينة فهد الطبية بالرياض

في تجاوب سريع مع ما نشرته "سبق"، عن حالة الطفل أوس نواف العنزي، صدر التوجيه بتحويله إلى مدينة فهد الطبية بالرياض، لمتابعة حالته، حيث ستٌقلع رحلته الرابعة فجراً.
وقدم والد الطفل "أوس" نواف العنزي شكره عبر "سبق"، لوزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وللشؤون الصحية بالمنطقة، على هذا الاهتمام والتجاوب السريع مع حالة ابنه.
وكانت "سبق" قد نشرت خبراً عن حالة الطفل "أوس" البالغ من العمر تسعة أشهر، وحاجته النقل لمستشفيات التخصصية بالرياض؛ إذ يعاني من متلازمة الكلى واحتباس سوائل في الجسم.
"أوس" ينتظر قرار "إنقاذ حياة".. طفل بتيماء يعاني متلازمة كلى واحتباس سوائل والوضع حرج