إنجاز يؤكد النجاح.. ترشيح جامعة الملك فيصل لـ"قائمة جوائز التايمز 23 النهائية"

من جانبه، أكد المشرف على إدارة التخطيط الإستراتيجي والهوية المؤسسية الدكتور خالد البراك، أن هذا المنجز يؤكد نجاح استراتيجية وهوية الجامعة وإسهامها في تحقيق الأهداف الوطنية المستدامة في تنمية رأس المال البشري وفق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، مشيراً إلى أن هذا الترشيح يضاف إلى رصيد منجزات الجامعة الوطنية والدولية.