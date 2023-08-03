إنجاز يؤكد النجاح.. ترشيح جامعة الملك فيصل لـ"قائمة جوائز التايمز 23 النهائية"

رُشحت جامعة الملك فيصل ضمن القائمة النهائية لجوائز مؤسسة التايمز الدولية للتعليم العالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م، التي تُمنح لمؤسسات التعليم العالي المتميزة في المنطقة، بمشاركة ما يقرب من 300 مؤسسة مختصة بالتعليم العالي في 17 دولة، وذلك عن فئتي "الدعم المتميز للطلبة" و"التميز في استقطاب الطلبة".
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن ترشيح الجامعة يعكس حرص القيادة الرشيدة -أيّدها الله- على دعم وتحفيز الاستثمار في أبناء وبنات الوطن، ويؤكد دعم الجامعة المستمر لبرامج استقطاب الموهوبين والمتفوقين من مرحلة الثانوية، وكذلك إتاحة برامج التطوير المهني والشهادات المهنية للطلبة من أجل توفير بيئة وتجربة استثنائية لهم خلال مسيرتهم الأكاديمية.
من جانبه، أكد المشرف على إدارة التخطيط الإستراتيجي والهوية المؤسسية الدكتور خالد البراك، أن هذا المنجز يؤكد نجاح استراتيجية وهوية الجامعة وإسهامها في تحقيق الأهداف الوطنية المستدامة في تنمية رأس المال البشري وفق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، مشيراً إلى أن هذا الترشيح يضاف إلى رصيد منجزات الجامعة الوطنية والدولية.