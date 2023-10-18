مرور الدائر بني مالك بجازان يقبض على شخص لترويجه 25 كجم قات

قبض مرور محافظة الدائر بني مالك في منطقة جازان على مواطن؛ لترويجه 25 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم توقيفه واتخـاذ الإجراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.