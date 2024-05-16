بالصور.. وزير التعليم يشارك طلاب ثانوية بالطائف يومهم الدراسي

شارك وزير التعليم الدكتور يوسف بن عبدالله البنيان، اليوم الخميس، طلاب ثانوية الفيصل، في محافظة الطائف، يومهم الدراسي.
وجاء ذلك خلال زيارة تفقدية للمحافظة؛ للاطمئنان على سير الخطط والمشروعات التعليمية فيها.
وتجول وزير التعليم، يرافقه المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، في مرافق المدرسة والقاعات الدراسية، وما يحتويه المركز العلمي من بيئة تعليمية خصبة تضم كوادر مؤهلة.
واطلع على التجارب العلمية للطلاب داخل المركز، والتي تنمي مواهبهم وابتكاراتهم العلمية.
كما وقف على تفاعل الطلاب في معمل الحاسب الآلي، والهايكنج العلمي، والروبوت، والواقع الافتراضي، والقبة العلمية، والفضاء، وعلوم الطيران، مبديًا إعجابه بما ينفذه الطلبة في المجالات العلمية.
وشملت الزيارة متحف دار التوحيد؛ بما يحتويه من مقتنيات تاريخية تضمنت معروضات تعليمية تعود إلى عهد تأسيس مدارس دار التوحيد في محافظة الطائف، على يد المغفور له - بإذن الله - الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
وأشاد وزير التعليم، بما شاهده من الأنشطة الصفية واللاصفية التي يشرف عليها المعلمون والكادر الإداري في المدرسة، وجهودهم لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.
وجدد ثقته ومسؤولو الوزارة في المعلمين والمعلمات من أجل تأدية رسالتهم السامية وغرس قيم الانتماء الوطني لدى أبناء وبنات الوطن.
ووقف وزير التعليم، مساء الأربعاء، على أعمال الطلبة الإبداعية والتقنية في معرض منافسات البرنامج التعليمي "تحدي الطباعة ثلاثية الأبعاد"، والتي تحاكي الخيال العلمي، وتسهم في وضع الحلول العلمية للمشكلات الحياتية، بحضور المدير العام للتعليم.
كما التقى بالقيادات التعليمية من المشرفين ومديري ومديرات المدارس والمعلمين، واطلع على مبادرات الإدارة في التحصيل الدراسي والاختبارات الوطنية.