بالصور.. وزير التعليم يشارك طلاب ثانوية بالطائف يومهم الدراسي

كما وقف على تفاعل الطلاب في معمل الحاسب الآلي، والهايكنج العلمي، والروبوت، والواقع الافتراضي، والقبة العلمية، والفضاء، وعلوم الطيران، مبديًا إعجابه بما ينفذه الطلبة في المجالات العلمية.