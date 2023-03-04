"سقيا الماء" بمكة تحتفي بيوم التأسيس وتوقّع 4 شراكات لتلبية احتياجات المستفيدين

حتفت جمعية "سقيا الماء" بمنطقة مكة، بيوم التأسيس، في بيت الشباب بجدة، برعاية رئيس مجلس الإدارة عايض عبد الله بن درهم، وبحضور الأعضاء من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ورؤساء بعض الجمعيات، وسفراء سقيا.
وأكد "بن درهم" أن يوم التأسيس له دلالة وطنية وقيمة معنوية نلمسها هذا اليوم ونحن نعيش في عهدِ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيَّده الله، وسموِّ وليِّ عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله؛ هذا العهد الميمون الذي أضحتْ معه المملكة تسابق الزمن وتحقّق الريادة والتميُّز على كافة الأصعدة، ممتنّين لله تعالى على ما حباه لهذا الوطن الغالي منذ تأسيسه من قيادة بذلت الغالي والنفيس في سبيل المحافظة على مجد هذا الوطن وراحة الإنسان الذي يعيش عليه.
وشهد الاحتفاء توقيع جمعية سقيا مع الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة، وجمعية البر الخيرية بمحافظة الكامل، وجمعية البر بحقال، وجمعية البر الخيرية بالأبواء؛ بهدف تلبية احتياجات مستفيدي الجمعيات بالماء، وتوعيتهم بترشيد استهلاكه، كما أقيم ضمن هذه الفعاليات معرض المتطوعين بالجمعية، والذي تم فيه استعراض جهودهم في تحقيق أهداف سقيا الماء بمحافظات المنطقة.