"سقيا الماء" بمكة تحتفي بيوم التأسيس وتوقّع 4 شراكات لتلبية احتياجات المستفيدين

وأكد "بن درهم" أن يوم التأسيس له دلالة وطنية وقيمة معنوية نلمسها هذا اليوم ونحن نعيش في عهدِ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أيَّده الله، وسموِّ وليِّ عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله؛ هذا العهد الميمون الذي أضحتْ معه المملكة تسابق الزمن وتحقّق الريادة والتميُّز على كافة الأصعدة، ممتنّين لله تعالى على ما حباه لهذا الوطن الغالي منذ تأسيسه من قيادة بذلت الغالي والنفيس في سبيل المحافظة على مجد هذا الوطن وراحة الإنسان الذي يعيش عليه.