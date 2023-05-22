المدينة المنورة الرابعة في التكتل الحضري بين مناطق المملكة

احتلت المدينة المنورة المرتبة الرابعة بين مناطق المملكة من حيث التكتل الحضري بعد الرياض وجدة ومكة المكرمة، كما أنها وصلت إلى مرحلة النمو الذاتي، إضافة إلى كونها إحدى المراكز الحضرية الثمانية الأولى التي تدعمها الاستراتيجية العمرانية الوطنية كأولوية قصوى للتنمية الوطنية الشاملة، إذ إنه من المتوقع أن تنمو بشكل كبير خلال الـ 30 عاماً القادمة ليصل عدد سكانها الدائمين نحو 2.06 مليون نسمة، وما يقرب 12 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2040.