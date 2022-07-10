وسط منظومة متكاملة من الخدمات.. المدينة المنورة تتأهب لاستقبال الحجاج المتعجِّلين

من جهة أخرى، تواصل وكالة شؤون المسجد النبوي استعداداتها بالمسجد النبوي كافة؛ لتقديم الخدمات، ورفع جاهزية منسوبيها؛ لخدمة ضيوف الرحمن زوَّار مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- بعد أن مَنَّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، من خلال وضع خطط لاستقبال الزوار، وتنظيم زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصاحبيه -رضوان الله عليهما-، إضافة إلى الصلاة بالروضة الشريفة، والعمل على تجهيز وتعقيم المسجد استعدادًا لاستقبال المصلين، والتعاون مع الجهات المعنية والتطوعية في تقديم الخدمات المتنوعة في المسجد النبوي.