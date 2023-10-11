"التعاون الخليجي" يؤكّد أهمية استمرار تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية استمرار تقديم مزيدٍ من المساعدات الانسانية للفلسطينيين، خاصة في ظل التداعيات الأخيرة في غزة.
جاء ذلك خلال لقائه يانيز لينارتشيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، أمس الثلاثاء، على هامش الدورة الـ(27) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط.
وقال البديوي، إن الجانبين أكدا أن استمرار الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يؤدى إلى أوضاع إنسانية أكثر مأساوية، وإنه يجب وقف التصعيد فوراً.
وأضاف، أنه تمّت مناقشة سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين الخليجي والأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة في الجوانب ذات الصلة المتعلقة بالمساعدات وإدارة الأزمات، وذلك من خلال خطة العمل المشتركة المقرة بين الجانبين للفترة من 2022 - 2027.