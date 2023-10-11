"التعاون الخليجي" يؤكّد أهمية استمرار تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

وقال البديوي، إن الجانبين أكدا أن استمرار الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يؤدى إلى أوضاع إنسانية أكثر مأساوية، وإنه يجب وقف التصعيد فوراً.