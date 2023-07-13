الأعلى تاريخيًا خلال شهر واحد.. مناولة 473,676 حاوية قياسية بميناء جدة الإسلامي

يشار إلى أن ميناء جدة الإسلامي يمتلك عدة ميزات تنافسية تجعله الميناء الأول بين موانئ البحر الأحمر، ومنها موقعه المتميز على خطِّ الملاحة العالمية، وعدد أرصفته التي تصل إلى 62 رصيفاً مُتعددة الأغراض، وهو مزود بأحدث الممكنات التشغيلية التي أهلته لتعزيز عمليات مناولة البضائع لتتجاوز في نهاية عام 2022م بنحو 56 مليون طن، وتسجيل 5 ملايين حاوية قياسية، كما بلغت عمليات المسافنة 3 ملايين حاوية.