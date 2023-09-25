الإسعاف الجوي بالقصيم يباشر حادثين على بعد 230 و194 كيلومترًا عن بريدة

‏كما ‏تلقّت إدارة القيادة والتحكم بالفرع بلاغاً عند الساعة 10:41 اليوم، بوقوع حادث سير لمقيم في ‏ضليع رشيد غرب منطقة القصيم وعلى بُعد 194 كيلومترًا من مدينة بريدة، حيث باشر الإسعاف الجوي مع الفرقة الإسعافية بالموقع، وتم نقل المصاب ‏إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال العلاج اللازم.