"التواصل المعرفي" و"إنتركونتننتال" يدشنان كتبًا بالعربية والصينية

وأضافت: مشروع النشر المشترك صدر عنه ما يزيد على عشرة كتب في المملكة والصين، منها كتب سعودية مترجمة إلى الصينية، ومنها: "حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية، و"10 سيناريوهات لتطوّر العلاقة بين السعودية والصين، و"العصفورية"، والمجموعة القصصية "أن تبحر نحو الأبعاد"، ورواية "غفوة ذات ظهيرة"، ورواية "مدن تأكل العشب"، إضافةً إلى كتب صينية تُرجمت إلى العربية، منها: "جغرافية الصين"، و"الأدب الصيني"، وكتاب "ما هوا تينغ وإمبراطورية تينسنت".