يرسم لنا ملامح الشتاء القادم.. "الزعاق" يكشف أجواء البر والبحر خلال شهر أكتوبر

وقال الزعاق إن فصول السنة أربعة "صيف، خريف، شتاء، ربيع"، ويحتضنها اثنا عشر شهرًا يحمل كل فصل ثلاثة شهور، وهذه الفصول تتخللها مواسم، فالفصول تقسيم عالمي عام، والمواسم تقسيم محلي خاص.