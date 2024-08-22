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خادم الحرمين يتلقّى رسالة خطية من رئيس فنزويلا البوليفارية
تلقّى خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالةً خطية من الرئيس "نيكولاس مادورو موروس" رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلّم الرسالةَ نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وكيلُ وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى المملكة "دايفيد بيلاسكيس كارابايو".
وجرى خلال الاستقبال استعراضُ العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.