خادم الحرمين يتلقّى رسالة خطية من رئيس فنزويلا البوليفارية

وتسلّم الرسالةَ نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وكيلُ وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى المملكة "دايفيد بيلاسكيس كارابايو".