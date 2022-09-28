44 مئوية.. مكة المكرّمة أعلى حرارة بالمملكة و4 مدن تسجّل الدرجة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة سجّلت 44 درجة مئوية، تليها ينبع 42 درجة مئوية، ثم جدة 41 درجة، وكل من المدينة المنوّرة والدمام والعلا والأحساء 39 مئوية ثم جازان ووادي الدواسر وحفر الباطن والخرج 38 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ16 مئوية تليها الباحة 17 درجة، ثم طريف 18 مئوية، والقريات 19 درجة.
وسجّلت جازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة بالبلاد 85% و80%.