44 مئوية.. مكة المكرّمة أعلى حرارة بالمملكة و4 مدن تسجّل الدرجة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة سجّلت 44 درجة مئوية، تليها ينبع 42 درجة مئوية، ثم جدة 41 درجة، وكل من المدينة المنوّرة والدمام والعلا والأحساء 39 مئوية ثم جازان ووادي الدواسر وحفر الباطن والخرج 38 مئوية.