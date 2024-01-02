في ختام عام 2023.. 3 ملايين ونصف قدمتها جمعية "كهاتين" للأيتام وأسرهم في شهر ديسمبر

ونفذت الجمعيةُ في ذات الشهر عددًا من البرامج والخدمات الإغاثية والأنشطة التنموية والقبول المجتمعي؛ حيث شاركت الجمعية بمكة المكرمة مع تجمع مكة الصحي في مبادرة "أنتم أبناؤنا"، تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، كما استضافت أمانةُ محافظة الطائف أبناءَ الجمعية بفرع الطائف في مبادرة "واصل أثرك"، وقدم الأيتامُ مبادرة تطوعيةً متمثّلة بتقديم كسوة الشتاء لعمال النظافة بالأمانة، والذي ينعكس بشكل إيجابي لغرس قيم التطوّع السامية لدى الأيتام وذويهم؛ لتحقيق رؤية المملكة نحو مليون متطوع، والتي تأتي وفقًا لأهداف الخطة الاستراتيجية للجمعية متوائمةً مع أهم برامج الرؤية "برنامج جودة الحياة".