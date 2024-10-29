30 يومًا باقية على انطلاق سباق "سال جدة جي تي 2024" على أسرع حلبة شوارع بالعالم

وستعود أجواء التشويق والإثارة مرة أخرى إلى حلبة كورنيش جدة، عند استضافتها للمرة الأولى سباق سال جدة جي تي 2024 خلال الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر المقبل، حيث ستشهد هذه الفعالية إقامة أطول سباق في تاريخ رياضة المحركات السعودية، وهو سباق جي تي 3 والذي يبلغ طوله ألف كم، ويستمر لمدة 6 ساعات، وتشارك فيه 55 سيارة، وهو أيضًا ثاني أطول حدث في هذه البطولة بعد سباق "كراود سترايك 24 ساعة سبا” من حيث المسافة.