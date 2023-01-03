"العجمي": المملكة تعمل من أجل ترسيخ المبادئ والقيم

وأوضح أن "العمل على رفع الهمم ونشر الأعمال التي تقوم بها قيادة المملكة يخلق هالة من الأمل والطموح واستنهاض الهمم وبث روح الألفة والمحبة بين الجميع، بل ويتوسع الأمر أكثر من ذلك بربط الرعية براعيها، وهذا ما نراه في مملكتنا الحبيبة، فالقيادة والمواطنون في خندق واحد كل يدعم الآخر وفق دلالات متعددة، من أهمها ذلك الاستقرار الذي يعم مملكتنا في كل مدنها وبواديها، فمواطنوها وعلماؤها الكبار الراسخون الذين يقفون لكل شاردة وواردة من أجل مملكتنا تنبيهًا وتوعية ضد كل من يريد الفتنة والتهييج وخلق نوع من عدم الاستقرار ".