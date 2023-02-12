المملكة تعزز مكانتها في استكشاف الفضاء وتفعيل الرحلات المأهولة

والهيئة السعودية للفضاء، التي أنشئت عام 2018، تعنى بكل ما يتعلق بالنشاط الفضائي، وتهدف الهيئة إلى تنظيم كل ما له صلة بقطاع الفضاء، وتعمل لتعزيز الأمن والحماية للقطاع من أي مخاطر محتملة، كما تضمن رعاية مصالح السعودية ومكتسباتها في هذا المجال، وتشجع الأنشطة البحثية والصناعية المتصلة بالفضاء، وتنمي الكوادر الوطنية المتخصصة في المجال.