"3 قرون من رفعنا الراية".. ملتقى لمركز "المؤسس للحوار" يحتفى بيوم التأسيس

يعتزم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تنظيم ملتقى "يوم بدينا" المتزامن مع يوم التأسيس، الذي يُقام هذا العام تحت عنوان: "يوم بدينا.. ثلاثة قرون من رفعنا الراية"، بحضور عدد من المختصين والمهتمين، وذلك مساء غد الثلاثاء بمقره في الرياض؛ حيث يتضمن الملتقى جلسة حوارية وأمسية شعرية.
يشارك في الجلسة عميد كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله المنيف، وأستاذ التاريخ السعودي في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتورة مريم العتيبي، فيما يدير الجلسة خالد العبودي الباحث في التاريخ السعودي المعاصر، وتستضيف الأمسية الشعرية الشاعر عبدالهادي أبو دية، والشاعر مطلق بن شوية، ويديرها نايف القويفل.
تأتي إقامة الملتقى في إطار احتفال المركز وتفاعله مع الأيام الوطنية التي تتقاطع مع رسالته وأهدافه، ومنها يوم التأسيس الذي اعتمدته القيادة الرشيدة احتفاءً بذكرى تأسيس الدولة السعودية وما أرسته من الوحدة والأمن والاستقرار، كما يأتي الملتقى تعبيراً عن دوره المساند في المحافظة على مفاهيم الوحدة الوطنية، والتلاحم، والتنوع والتسامح، والتعايش بين أطياف المجتمع وحماية النسيج المجتمعي.
وتتضمن فعاليات اللقاء مناقشة عدد من المحاور أبرزها: الملامح التاريخية لنجد قبل عام 1139هـ، وقراءة تاريخية لمرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد المغفور له بإذن الله تعالى الإمام محمد بن سعود، إضافة إلى إسهاماته في حفظ الأمن والأمان والتفاف المجتمع حوله، واهتمامه -رحمه الله- بحماية النسيج المجتمعي.
كما يلقي الملتقى نظرة تاريخية على الدولة السعودية الثانية، وبعض الشواهد التاريخية المؤثرة في بنائها، كذلك يسلط الضوء على مراحل البناء في الدولة السعودية الثالثة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، والنهضة التي شهدتها منذ عهد المؤسس، طيب الله ثراه، وصولاً إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.