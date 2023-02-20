"3 قرون من رفعنا الراية".. ملتقى لمركز "المؤسس للحوار" يحتفى بيوم التأسيس

كما يلقي الملتقى نظرة تاريخية على الدولة السعودية الثانية، وبعض الشواهد التاريخية المؤثرة في بنائها، كذلك يسلط الضوء على مراحل البناء في الدولة السعودية الثالثة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، والنهضة التي شهدتها منذ عهد المؤسس، طيب الله ثراه، وصولاً إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.