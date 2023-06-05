إسعاف جوي وآليات حديثة.. تفاصيل "خطة الهلال الأحمر في المدينة خلال الحج"

وأفاد بأن الخطة شملت غرفة القيادة والتحكم في المنطقة بخدمات الترحيل والتوجيه الطبي التي تبدأ من تلقي البلاغ عن طريق الاتصال على (997) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يحتوي على 9 لغات، ومن ثم تمرير البلاغ للفرق الإسعافية الأقرب للحالة عن طريق برنامج "المسعف الإلكتروني" ومباشرة الحالة وتقييمها ونقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي العناية الطبية، وتزويد المنشأة الصحية بكامل التقرير الإسعافي للحالة بطريقة إلكترونية، وتتم متابعة جميع مجريات البلاغ من قِبل القيادة الميدانية عن طريق برنامج القائد الميداني الإلكتروني وإصدار التوجيهات لجميع العاملين في الميدان عن طريق البرنامج في أسرع وقت ممكن.