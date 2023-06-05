إسعاف جوي وآليات حديثة.. تفاصيل "خطة الهلال الأحمر في المدينة خلال الحج"

باشرت 1410 كوادر رسمية وتطوّعية تنفيذ الخطة التشغيلية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنوّرة لموسم حج هذا العام في أرجاء المنطقة كافة.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنوّرة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن الخطة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لزوّار المسجد النبوي الشريف والطرق المؤدية للمدينة المنوّرة، مبيناً أن الخطة تستمر حتى الـ 15 من شهر المحرم لعام 1445هـ، ويقوم على تنفيذها 45 مركزاً إسعافياً بالمنطقة، وتشمل 79 فرقة إسعافية متقدمة التجهيز مدعمة بأحدث الآليات بالمنطقة؛ إضافة إلى الاستعداد التام لتقديم خدمة الإسعاف الجوي وينفذها أكثر من 710 موظفين من مختلف التصنيفات والوظائف.
وأضاف "الزهراني"؛ أنه ستتم زيادة القوة التشغيلية بالمسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به بما يواكب زيادة أعداد المصلين، إضافة إلى ما يقارب 700 متطوع ومتطوعة يعملون من خلال الوجود في المسجد النبوي، والتغطية الإسعافية في جميع أقسامه وساحاته على مدار الساعة، مجهزين بالدورات اللازمة حسب الاحتياج قبل بدء موسم الحج.
وأفاد بأن الخطة شملت غرفة القيادة والتحكم في المنطقة بخدمات الترحيل والتوجيه الطبي التي تبدأ من تلقي البلاغ عن طريق الاتصال على (997) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يحتوي على 9 لغات، ومن ثم تمرير البلاغ للفرق الإسعافية الأقرب للحالة عن طريق برنامج "المسعف الإلكتروني" ومباشرة الحالة وتقييمها ونقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي العناية الطبية، وتزويد المنشأة الصحية بكامل التقرير الإسعافي للحالة بطريقة إلكترونية، وتتم متابعة جميع مجريات البلاغ من قِبل القيادة الميدانية عن طريق برنامج القائد الميداني الإلكتروني وإصدار التوجيهات لجميع العاملين في الميدان عن طريق البرنامج في أسرع وقت ممكن.