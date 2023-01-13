"الياقوت": نصف راتب الموظف يذهب لسلة الأغذية.. ورصدنا زيادة بأسعار 500 منتج أساسي

وفي التفاصيل، قال الياقوت لبرنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية": قبل 7 أيام، بجهود 120 شخصًا متطوعًا، تم إجراء أكثر من 500 زيارة، رصدوا من خلالها زيادة في أسعار 500 منتج أساسي، مثل الألبان والدواجن والبيض والأجبان والمنظفات.. وغيرها، في 8 مناطق ومحافظات ذات زحام سكاني، وتمت مقارنتها بأسعار بعض الدول الخليجية الشقيقة، ولاحظنا أن الارتفاع في بعض تلك المنتجات تجاوز 28%، بمتوسط عام 23.5%.