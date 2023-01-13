"الياقوت": نصف راتب الموظف يذهب لسلة الأغذية.. ورصدنا زيادة بأسعار 500 منتج أساسي

كشف المهندس عبدالعزيز الياقوت، استشاري الأعمال التنفيذية الزراعية والأمن الغذائي، عن رصد زيادة في أسعار 500 منتج أساسي لدينا، بنسبة تجاوزت 28%، مقارنة ببعض الدول المجاورة.
وفي التفاصيل، قال الياقوت لبرنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية": قبل 7 أيام، بجهود 120 شخصًا متطوعًا، تم إجراء أكثر من 500 زيارة، رصدوا من خلالها زيادة في أسعار 500 منتج أساسي، مثل الألبان والدواجن والبيض والأجبان والمنظفات.. وغيرها، في 8 مناطق ومحافظات ذات زحام سكاني، وتمت مقارنتها بأسعار بعض الدول الخليجية الشقيقة، ولاحظنا أن الارتفاع في بعض تلك المنتجات تجاوز 28%، بمتوسط عام 23.5%.
ولفت إلى أن سلة المشتريات لأسرة مكونة من والدَيْن وطفلَيْن كانت في السابق تقتص من راتب رب الأسرة 38.5%، ووصلت النسبة اليوم في الرياض إلى 48%، بمعنى أن نصف راتبه يذهب إلى سلة الأغذية!
ووصف الاستشاري في الأمن الغذائي الزيادة لبعض أسعار السلع الغذائية بـ"المستفزة"، موضحًا أن مؤشرات أسعار السلع العالمية في انخفاض من بداية شهر ديسمبر، ولافتًا إلى أن مبررات الشركات غير مقنعة.
وأضاف: هناك ارتفاع واضح وصريح وجلي في أسعار المواد الغذائية. لاحظنا في بداية العام الميلادي الحالي 2023 مقارنة بالعام الماضي 2022 حدوث ارتفاع تدريجي في الأسعار من 20-25% على جميع قطاعات الأغذية الأساسية والألبان والدواجن وبيض المائدة.