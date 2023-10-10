"العربية للهلال والصليب الأحمر": استهداف المدنيين في غزة خرق سافر للقانون الدولي الإنساني

قالت المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، إنها تتابع بقلق متزايد تصاعد العمليات العسكرية بقطاع غزة ومحيطها فيما بين قوات الجيش الإسرائيلي وقوات الفصائل الفلسطينية، الذي أدى إلى مزيدٍ من الضحايا، بسبب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وعربات الإسعاف والطواقم الطبية، وهو ما يعد خرقاً سافراً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وتحللاً من الاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني التي وقّعت وصادقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.