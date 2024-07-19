خلل تقني عالمي يعطل وسائل إعلام ومستشفيات ومطارات

كما أعلن مطار برلين، اليوم الجمعة، وقف الرحلات الجوية حتى الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، حيث قالت الشركة المشغّلة للمطار في منشورٍ على منصة "إكس"، إن المطار يعاني تأخيراً في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني.