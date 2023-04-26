"الزكاة والضريبة والجمارك" تتيح لمكلّفيها وعملائها والمهتمّين "طلب ورشة عمل"

وأكّدت أنها تسعى من خلال إطلاق هذه الخدمة إلى تعزيز سبل التوعية لدى المكلّفين والعملاء بالأنظمة واللوائح؛ وفقًا لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات التي تقدّمها، إلى جانب أن ذلك يُسهم في نشر وتعزيز الثقافة الزكوية والضريبية والجمركية لدى جميع المهتمين.