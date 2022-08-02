حتى السبت القادم.. جامعة نجران تواصل استقبال طلبات قبول الدبلوم العالي

وأوضحت عميدة عمادة الدراسات العليا الدكتورة أمل الشهري، أن العمادة حددت عددًا من الشروط للراغبين في الالتحاق؛ وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاصلًا على منحة رسمية إذا كان من غير السعوديين، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، وألّا يقلّ التقدير العام في البكالوريوس عن "جيد".