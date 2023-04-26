"السعدون العقارية" تطرح مزاد المزاحمية الإلكتروني لبيع أراضٍ زراعية تتجاوز مساحتها مليون متر مربع

تَطرح شركة السعدون العقارية، في مزاد المزاحمية الإلكتروني الذي ينطلق اليوم، ويستمر حتى الأحد القادم الساعة الثامنة مساء عبر منصة "مباشر" وتحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ، أراضيَ وعقارات متنوعة وبمساحات مختلفة.