"السعدون العقارية" تطرح مزاد المزاحمية الإلكتروني لبيع أراضٍ زراعية تتجاوز مساحتها مليون متر مربع

تَطرح شركة السعدون العقارية، في مزاد المزاحمية الإلكتروني الذي ينطلق اليوم، ويستمر حتى الأحد القادم الساعة الثامنة مساء عبر منصة "مباشر" وتحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ، أراضيَ وعقارات متنوعة وبمساحات مختلفة.
وتشمل العقارات المطروحة في المزاد، مناطق: (المزاحمية، وساجر، والرين، والقويعية، والدوادمي).
وقد بيّنت شركة السعدون العقارية أن العقارات عبارة عن أراضٍ زراعية بالمزاحمية 731.233م2، وفي ساجر 1.942.250 م2، وفي الرين 129.870م2، وأراضٍ سكنية وفلل في الدوادمي والقويعية.
وقد وفّرت شركة السعدون العقارية الدعم الفني للمشاركين بالمزاد عبر رقمها الموحد 920003852.
وتتميز شركة السعدون العقارية بمزاداتها الرائعة والفريدة من نوعها من حيث الكم والكيف، والتي لم يسبق أن طُرح بالسوق مثيل لها؛ مما جعلها رائدة ومبدعة في عالم المزادات.