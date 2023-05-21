سيول "وادي الخير" بثلوث المنظر تجرف 3 شبان.. عُثر على اثنَيْن منهم وجارٍ البحث عن الثالث

ويشرف محافظ بارق مفرح البناوي على أعمال البحث والإنقاذ ميدانيًّا، بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في الوقت الذي تشارك فيه عدد من الإدارات المعنية في هذه المهمة.