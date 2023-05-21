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سيول "وادي الخير" بثلوث المنظر تجرف 3 شبان.. عُثر على اثنَيْن منهم وجارٍ البحث عن الثالث
محافظ بارق يشرف على أعمال البحث والإنقاذ ميدانيًّا بمتابعة مباشرة من أمير عسير
جرفت سيول وادي الخير شمال مركز ثلوث المنظر عصر اليوم ثلاثة شبان، عُثر على اثنين منهم بصحة جيدة، في الوقت الذي لا تزال أعمال البحث من قِبل فرق الدفاع المدني وبعض الفرق التطوعية والمواطنين جارية للبحث عن الثالث إلى ساعة كتابة هذا الخبر.
ويشرف محافظ بارق مفرح البناوي على أعمال البحث والإنقاذ ميدانيًّا، بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في الوقت الذي تشارك فيه عدد من الإدارات المعنية في هذه المهمة.