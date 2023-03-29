"الأرصاد": نشاطٌ للرياح السطحية المثيرة للأتربة على الحدود الشمالية والجوف

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.