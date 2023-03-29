"الأرصاد": نشاطٌ للرياح السطحية المثيرة للأتربة على الحدود الشمالية والجوف

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، وسماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، وطقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.