مسؤول إيراني: مفاوضات مع السعودية لتنظيم رحلات جوية للعمرة في أكتوبر المقبل

أعلن مسؤول إيراني عن مفاوضات جارية مع السعودية ومصر لتنظيم رحلات جوية بين إيران والبلدين العربيين.
وصرح محمد محمدي بخش، رئيس منظمة الطيران المدني في إيران، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية؛ بأنه تم توقيع عدة اتفاقيات في مجال الطيران خلال افتتاح السفارة السعودية في طهران؛ مؤكدًا أن المفاوضات جارية لتنظيم رحلات للعمرة وغيرها في شهر أكتوبر المقبل.
وفيما يتعلق بآخر التطورات في المفاوضات والاتفاقيات مع مصر، أوضح المسؤول الإيراني أن تنظيم رحلات جوية مباشرة بين البلدين يتطلب توقيع اتفاقية بين منظمات الطيران في كلا الجانبين والحصول على الموافقات اللازمة، وأنه حتى الآن لم يتم توقيع هذه الاتفاقية بين إيران ومصر.