مسؤول إيراني: مفاوضات مع السعودية لتنظيم رحلات جوية للعمرة في أكتوبر المقبل

وصرح محمد محمدي بخش، رئيس منظمة الطيران المدني في إيران، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية؛ بأنه تم توقيع عدة اتفاقيات في مجال الطيران خلال افتتاح السفارة السعودية في طهران؛ مؤكدًا أن المفاوضات جارية لتنظيم رحلات للعمرة وغيرها في شهر أكتوبر المقبل.