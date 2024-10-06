ترشيح العثيم لجائزة قوسي للسلام الدولیة للعام 2024

أعلنت مؤسسة جائزة قوسي العالمیة للسلام ومجلس الأمناء الدولي، عن ترشيح الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية لجائزة قوسي للسلام الدولیة للعام 2024؛ حيث قام السفیر باري س. قوسي رئیس مجلس إدارة جائزة قوسي للسلام الدولیة واللواء الدكتور محمد الجھني رئیس جائزة قوسي للسلام الدولیة، بتسليم العثيم دعوة رسمية لحضور مراسم تسليم الجائزة في الاحتفال السنوي للمؤسسة في نوفمبر القادم بالفلبین.
وقال السفير "قوسي" إن ترشيح العثيم لهذه الجائزة يأتي تقدیرًا لمساھماته وإنجازاته الكبیرة في تعزیز السلام والاستقرار، ولجھوده الجدیرة بالثناء والتقدير.
مشيرًا إلى أن جائزة "قوسي" للسلام الدولیة، ھیئةٌ معترَف بھا عالمیًّا لتقدیم الجوائز، وتُعتبر النظیر الآسیوي لجائزة نوبل للسلام في أوروبا، وقد ظلت المؤسسة تحتفل بالأفراد الذین یجسدون التفاني البارز في السعي لتحقیق السلام واحترام الحیاة البشریة والكرامة وتسلط الضوء على أرقى الإنجازات والمثل والقیم الإنسانیة؛ مما یساھم في السلام الدولي وتعلیم الأطفال والحفاظ على البیئة.
وعبّر عن سعادته باللقاء الذي جمعه بالعثيم في داره بالرياض لتقديم الدعوة الرسمية وحضور مراسم التتويج بالجائزة لهذا العام في دولة الفلبين.
من جانبه عبّر الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم عن خالص امتنانه وتقديره لمؤسسة جائزة قوسي للسلام الدولي ولمجلس الأمناء؛ لاختياره وتكريمه بالترشيح لهذه الجائزة العالمية، كما قدّم خالص الشكر للسفیر باري س. قوسي رئیس مجلس إدارة جائزة قوسي للسلام الدولیة واللواء الدكتور محمد الجھني رئیس جائزة قوسي للسلام الدولیة للاهتمام والحضور للملكة العربية السعودية لتسليم خطاب الترشيح والدعوة الرسمية لمراسم الاحتفال.
وقال "العثيم" إن هذا التكريم يُعَد تقديرًا وتكريمًا لوطننا الغالي ولكل أبنائه، ويُبرز ما توفره قيادتنا الرشيدة من دعم ورعاية ومساحات واسعة للعمل والمبادرات التنموية المستدامة، كما يُعَد تكريمًا لجميع لأصحاب المبادرات التنموية وحافزًا لهم نحو المزيد من البذل والعطاء في مجالات التنمية وخدمة المجتمع.