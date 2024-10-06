ترشيح العثيم لجائزة قوسي للسلام الدولیة للعام 2024

مشيرًا إلى أن جائزة "قوسي" للسلام الدولیة، ھیئةٌ معترَف بھا عالمیًّا لتقدیم الجوائز، وتُعتبر النظیر الآسیوي لجائزة نوبل للسلام في أوروبا، وقد ظلت المؤسسة تحتفل بالأفراد الذین یجسدون التفاني البارز في السعي لتحقیق السلام واحترام الحیاة البشریة والكرامة وتسلط الضوء على أرقى الإنجازات والمثل والقیم الإنسانیة؛ مما یساھم في السلام الدولي وتعلیم الأطفال والحفاظ على البیئة.