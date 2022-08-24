بالشراكة مع "زين السعودية".. إطلاق PLAYHERA MENA للألعاب الإلكترونية في أسواق الشرق الأوسط

وأضاف الدغيثر؛ قائلاً: "نستهدف مزيداً من النمو في سوق الألعاب الإلكترونية في المنطقة، وفي الوقت نفسه، نحن على يقين أن إطلاق المنصة الإقليمية PLAYHERA MENA للألعاب الإلكترونية سيعمل على رفع مستوى هذا القطاع بالشكل الذي يخدم رغبات شريحة واسعة من المهتمين مع وجود أكثر من 19.8 مليون لاعب في المملكة، حيث تشهد سوق الألعاب في السعودية نمواً كبيراً يصل إلى 22% سنوياً، بسوق تصل قيمته إلى 2.6 مليار ريال".