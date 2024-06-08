للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للحجاج.. "التجارة": نراقب 33 ألف منشأة بمكة والمدينة

أكّدت وزارةُ التجارة أنّها تراقب أكثر من 33 ألف منشأة تجارية في منطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ للتأكد من وفرة السلع وجودة المنتجات.
وأوضحت الوزارة أنها للتأكد من وفرة السلع وجودة المنتجات المقدمة لضيوف الرحمن، تراقب أكثر من 33 ألف منشأة تجارية في منطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها.
وأشارت إلى أن هذه المنشآت التي تتمّ مراقبتها تشمل "29776" منفذ بيع موادّ غذائية واستهلاكية، و1221 محلّ ذهب ومجوهرات، و1681 محلّ إطارات سيارات، و954 مركز خدمة ومحطة وقود.