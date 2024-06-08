للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للحجاج.. "التجارة": نراقب 33 ألف منشأة بمكة والمدينة

وأشارت إلى أن هذه المنشآت التي تتمّ مراقبتها تشمل "29776" منفذ بيع موادّ غذائية واستهلاكية، و1221 محلّ ذهب ومجوهرات، و1681 محلّ إطارات سيارات، و954 مركز خدمة ومحطة وقود.