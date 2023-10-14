بـ 42 مئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدني

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة 42 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 12 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة 42 مئوية، فيما سجّلت المدينة المنوّرة والأحساء 41 درجة، وكل من الدمام والصمان وحفر الباطن 40 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 12 مئوية، تليها أبها 14 درجة، والباحة وطريف والقريات 17 مئوية، والطائف 18 درجة، ثم تبوك ونجران 19 درجة.
وسجّلت جدة والدمام والقنفذة أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.