ارتـفـاع أربـاح بـنـك الجزيرة بنسبة 10 % في النصف الأول من العام 2022م

أوضح اعلان البنك عن النتائج المالية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 م ان صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 633 مليون ريال للفترة الحالية، مقابل 573 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 10%. ويعود الارتفاع في الارباح في الفترة الحالية مقابل الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي بسبب الإرتفاع في دخل العمليات، و الإنخفاض في مصاريف العمليات.